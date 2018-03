Areia toma orla de Fortaleza após ressaca

O alerta de ressaca do mar e de mar grosso nos quatro estados do Nordeste vai até as 21 horas - Foto: TV Verde Mares

A orla da praia de Iracema, um dos principais cartões- postais de Fortaleza, foi tomada por areia na manhã de hoje (2) após a ressaca do mar, que começou ontem (1º) e deve durar até o fim do dia. A Marinha alerta para a possibilidade de ondas de até 3,5 metros no litoral do Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte.

Por volta das 8 horas, 87 trabalhadores da EcoFor, empresa responsável pela limpeza urbana de Fortaleza, retiraram a areia que foi jogada pelas ondas no calçadão e no asfalto da avenida Beira-Mar.

Segundo a empresa, toda a orla será varrida e limpa durante o dia e a operação poderá se repetir amanhã. A previsão da Capitania dos Portos do Ceará é de ondas de 3,2 metros na região do Porto do Mucuripe por volta das 17 horas de hoje.

O alerta de ressaca do mar e de mar grosso nos quatro estados do Nordeste vai até as 21 horas. Nesse período, a Marinha recomenda que banhistas e pequenas embarcações evitem entrar no mar.

Já as demais embarcações precisam estar atentas ao material de salvatagem (como coletes salva-vida e botes) e ao estado dos motores e do casco, além dos equipamentos de rádio. Em caso de acidentes, a população deve ligar para o Corpo de Bombeiros no número 193.