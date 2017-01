Áreas da capital paulista voltam a entrar em estado de atenção para alagamentos

Algumas regiões da capital paulista voltam a entrar em estado de atenção para alagamentos devido às chuvas, de acordo com o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE). Desde as 13h54, as zonas norte, oeste, central e as marginais Tietê e Pinheiros estão em atenção. As zonas leste e sudeste entraram em atenção às 14h30.

O estado de atenção é decretado quando se considera que as chuvas têm potencial para a formação de alagamentos (precipitação intermitente ou contínua e/ou moderada a forte). Mais cedo, a zona leste e alguns bairros da zona norte chegaram a ficar em atenção das 10h12 até as 11h10.

Áreas de instabilidade vindas das cidades de Osasco e Santana do Parnaíba, associadas à presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS), começaram a causar chuva forte na zona norte da capital, segundo o CGE. Na zona norte, a precipitação é forte nos bairros de Vila Medeiros, Vila Maria, Jaçanã, Vila Guilherme, Perus e Anhanguera.

Essas instabilidades também atuam na zona oeste, principalmente nos bairros de Jaguaré, Lapa, Barra Funda, Vila Leopoldina e Perdizes. Conforme previsão dos meteorologistas do CGE, o sábado (21) segue com tempo instável, com chuvas que podem atuar em outras regiões da cidade, com potencial para formação de alagamentos e transbordamentos de córregos e rios. A temperatura é de 21,5ºC em média.

Próximos dias

O CGE divulgou que o tempo segue instável no domingo (22). Pela manhã devem ocorrer períodos de melhoria com pequenas aberturas de sol, no entanto, áreas de instabilidade devem se formar e provocar pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas e rajadas de vento à tarde. As chuvas persistem, mas com menor intensidade no período da noite. Mínima de 18°C ao amanhecer e máxima de 26°C à tarde.

Na segunda-feira (26), muitas nuvens e chuvas devem se concentrar entre a tarde e a noite. Há potencial para alagamentos e deslizamentos, segundo o CGE. Os termômetros oscilam entre 19°C e 26°C.

Afogamento

Ontem (20) uma pessoa morreu afogada durante a chuva na capital paulista. De acordo com o Corpo de Bombeiros, houve um chamado por volta das 19h20 em Perdizes, zona oeste da cidade. A vítima estava presa embaixo de um ônibus na rua Cardoso de Almeida, segundo a Defesa Civil do estado. Segundo a corporação, a morte foi constatada no local.

