Área verde do Córrego Lagoa está tomada pelo lixo

Um pedido de socorro dos moradores e frequentadores da área verde no entorno do Córrego Lagoa, localizada na Rua Tenente Antônio João Ribeiro, esquina com a Avenida Doutor Nasri Siufi, no Bairro Coophamat, foi apresentado durante a sessão desta terça-feira (19), na Câmara Municipal de Campo Grande.

Tomada pelo lixo e grande quantidade de resíduos no leito, com a vegetação degradada por queimadas, a região precisa de limpeza, cuidados e conscientização. O apelo foi publicado nas redes sociais e tornou-se objeto de indicações e ações do vereador William Maksoud (PMN).

Autor da publicação, empresário Vamadeva Shivam, frequenta o local todos os dias pela manhã. “Já plantei inúmeras árvores lá, mas sozinho não venço. Resolvi levar o assunto para a rede social, onde marquei vários representantes do Poder Público e o vereador William Maksoud prontamente entrou em contato para ajudar”, disse o cidadão.

De acordo com o vereador William Maksoud, os pedidos foram expedidos em caráter emergencial, para a realização de limpeza, podas de árvores, retirada de entulhos e manutenção da ponte sobre o córrego, entre outros. “Além disso, estamos organizando uma ação em conjunto com a comunidade, Prefeitura e apoio da Águas Guariroba para realizar o plantio e recuperação da mata ciliar e conscientizar a população”, declarou o parlamentar.

Segundo a bióloga Taciana Orikassa, consultada pelo vereador, a ação de recuperação da mata ciliar ao redor do córrego deve priorizar plantio de mudas maiores, com cerca de um metro e meio de comprimento, para resistirem às intempéries climáticas, humanas e a deficiência de nutrientes do solo, prejudicado pelas recorrentes queimadas no local.

Parque Linear – Inaugurado em 2011, o Parque Linear do Córrego Lagoa contemplou uma avenida de 8,2 quilômetros, fruto da parceria entre o Governo do Estado e da administração municipal.

Foram utilizados R$ 2,1 milhões de recursos do município e do Estado para desapropriação de áreas para realização das obras do PAC Lagoa (Programa de Aceleração do Crescimento).

A urbanização do córrego Lagoa foi orçada em R$ 35 milhões e atendeu a 200 mil. O projeto contemplou implantação de pontes, rede de drenagem do fundo de vale e urbanização de acessos.

