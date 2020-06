Área para manutenção e hangaragem de aeronaves do Aeroporto Internacional de Corumbá será reformado

Aeroporto de Corumbá - (Foto: Divulgação/Infraero)

Foi aberta a licitação para a concessão de uso de área destinada à exploração comercial para hangaragem e manutenção de aeronaves do Aeroporto Internacional de Corumbá, a 420 km de Campo Grande.

O espaço a ser concedido está localizado no lado ar do aeroporto, próximo ao pátio de estadia, e conta com 855 m², sendo 621 m² de área edificada externa e 234 m² de área não edificada externa.

O prazo de contrato é de 48 meses a partir da assinatura do contrato e a licitação será realizada na forma eletrônica, em sessão pública. A abertura das propostas ocorre no próximo dia 10 de julho, às 9h, com início da disputa de preços às 10h. O tipo da licitação é por maior oferta e o regime de contratação é pelo preço global. O certame é aberto a qualquer empresa estabelecida no País, cujo ramo de atividade seja compatível com o objeto da licitação e que atenda às exigências do edital. A Infraero foi responsável pela abertura da licitação.