Área central de Campo Grande recebe nova sinalização horizontal

24068361_1665907633473719_855912645140514411_n

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), está refazendo a sinalização horizontal de toda a área central da cidade. O serviço, realizado em período noturno para não atrapalhar o fluxo de veículos, teve início na extensão da Avenida Fernando Corrêa da Costa. Ontem (28) à noite, a Rua Padre João Crippa começou a receber a intervenção.

Além da Fernando Corrêa, a sinalização horizontal – que inclui as faixas tracejadas, de divisão de pistas, contínuas de bordo, pedestre, retenção, além das faixas de aproximação e inscrições de palavras – já foi realizada na Rua Dom Aquino, Barão do Rio Branco, João Rosa Pires, Avenida Eduardo Elias Zahran e no entorno de mais de 100 escolas.

De acordo com o diretor-presidente da Agetran, Janine de Lima Bruno, o serviço é essencial, já que são as faixas pintadas as responsáveis por orientar os motoristas e pedestres para um trânsito seguro. “A sinalização horizontal, mais do que as placas, guiam tanto os motoristas, quanto os pedestres. Uma sinalização bem feita evita muitos acidentes, que muitas vezes ocorrem pela simples falta de manutenção da pintura nas vias”, justifica.

Durante a execução do serviço de sinalização horizontal, as equipes da Agetran estão repondo as placas de regulamentação e advertência. Depois da Rua Padre João Crippa, o serviço deve ser feito nas ruas Cândido Mariano, 13 de Junho, Rui Barbosa, 13 de Maio e Antônio Maria Coelho, expandindo, gradativamente, para as demais regiões de Campo Grande.

Semáforos



A prefeitura retomou, na semana passada, a modernização da infraestrutura semafórica, que inclui 160 cruzamentos em Campo Grande. O projeto faz parte do PAC Mobilidade, que foi iniciado em 2015 e paralisado no mesmo ano.

Durante os trabalhos, segundo Janine, as equipes recuperam toda a infraestrutura dos conjuntos semafóricos incluindo o cabeamento, grupos focais, colunas e faz a troca das lâmpadas substituindo-as por Led – que tem mais durabilidade (cerca de 5 anos) e reduz significativamente o consumo de energia elétrica, além de oferecer uma luminosidade melhor.

O serviço já foi realizado em três cruzamentos da Avenida Ceará: Amazonas, Tapajós e Antônio Maria Coelho.

Terminais

Equipes da Agência de Transporte e Trânsito da prefeitura de Campo Grande, visando a segurança dos usuários do transporte coletivo da Capital e dos funcionários que trabalham nos terminais, realizaram a limpeza nas caixas d’água no Aero Rancho, Bandeirantes, Guaicurus e das Moreninhas. A manutenção continua nos próximos dias nos demais terminais: Júlio de Castilho, Morenão, General Osário e Nova Bahia.