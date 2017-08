Árbitro de lutas marciais recebe Título de Visitante Ilustre na sessão desta terça

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (15), o árbitro de lutas marciais mistas, Mario Yamaski recebeu o Título de Visitante Ilustre de Campo Grande-MS.

A Comenda foi concedida por meio do Decreto Legislativo n° 2.191/17, de autoria do vereadores Delegado Wellington e João César Matogrosso.

Na entrega da homenagem, o presidente da Casa de Leis, vereador Prof. João Rocha, que há 40 anos tem se dedicado à modalidade do Judô destacou: "Temos a honra de pertencer a Confederação Brasileira de judô e de estar recebendo nesta Casa de Leis o árbitro Marcio Yamaski, uma merecida homenagem, uma vez que nos honra e nos orgulha onde tem se apresentado em todos os cantos do mundo como árbitro”, declarou.

Sobre o homenageado

Mario Yamasaki é um árbitro de artes marciais mistas licenciado em vários estados dos Estados Unidos, mais reconhecido pelo seu trabalho no Ultimate Fighting Championship, além de ser fundador e instrutor-chefe da Academia Yamasaki nos Estados Unidos. Yamasaki é um veterano de mais de 400 lutas no UFC, Strikeforce, WEC, EliteXC e Pride Fighting Championships.

Em 1986, aos 22 anos, Yamasaki começou a treinar jiu-jitsu com o faixa-preta, 5º DAN Marcelo Behring (que recebeu a faixa preta de Rickson Gracie[1]), os quais começaram a ensinar jiu-jitsu na mesma academia em que Yamasaki ensinava judô em São Paulo.

Yamasaki se tornou afiliado ao UFC (posteriormente adquirido pelo Semaphore Entertainment Group), quando ele e seu irmão ajudaram a entidade a organizar seu primeiro evento no Brasil, UFC Brasil em São Paulo. Depois do evento, Yamasaki perguntou ao árbitro do UFC, 'Big' John McCarthy, se havia vagas disponíveis para arbitragem na empresa, e foi informado que a empresa tinha vagas, dando início à carreira de Yamasaki como um árbitro de MMA.

