Aral Moreira: Estado viabiliza reforma e ampliação do Hospital Santa Luzia

Apoio financeiro do Governo do Estado vai possibilitar que a população de Aral Moreira tenha, dentro de alguns meses, um hospital municipal totalmente remodelado e readequado para prestar um bom atendimento. Com o repasse de R$ 820 mil de recursos estaduais, R$ 500 mil de emenda do secretário estadual de saúde Geraldo Resende (destinada ainda na condição de deputado federal) e R$ 50 mil de recursos próprios, o Município inicia, nos próximos dias, a reforma e ampliação do Hospital e Maternidade Santa Luzia.

Serão executadas ações de reforma de toda estrutura física do prédio, bem como a ampliação da estrutura do hospital para a criação de setores de diagnósticos, atendendo as necessidades identificadas pelas Unidades Básicas de Saúde. Também será edificada sala de Raios-X e remodeladas as salas de ultrassonografia e de eletrocardiograma.

O lançamento da reforma aconteceu na última quinta-feira (16.01), em solenidade organizada pelo prefeito Alexandrino Arévalo e que contou com a presença do secretário de Saúde Geraldo Resende, do secretário especial da Casa Civil, Dirceu Lanzarini (representando o governador Reinaldo Azambuja), da presidente da Câmara, Vera Cruz, vereadores Ricardo Enfermeiro, Alci Paim, Carlinhos Marques, Zelmo Coinete, Gilson Oliveira, Osmar Amaral e Junei Marques, entre outras autoridades e lideranças.



Ao discursar, o secretário Geraldo Resende enfatizou a parceria do Governo do Estado nas ações de saúde em todos os municípios de Mato Grosso do Sul, independentemente de questões partidárias e eleitorais. “O governo está presente e tem atuado no sentido de auxiliar os gestores municipais a ofertarem uma saúde de melhor qualidade aos cidadãos”, destacou.

Geraldo lembrou que os recursos federais para a obra foram viabilizados por meio de uma emenda parlamentar de R$ 500 mil que ele apresentou ainda na gestão do ex-prefeito Edson Luiz de David, da ex-secretária de saúde Elaine Aparecida Soligo Rigotti e atendendo também a Câmara de Vereadores, representada na época pelos vereadores Valdirene Soligo, Alci Paim e Ricardo Enfermeiro.

O secretário especial da Casa Civil Dirceu Lanzarini enfatizou a determinação do govenador Reinaldo Azambuja em priorizar as ações de saúde, reafirmando o compromisso com os cidadãos sul-mato-grossenses em todas as regiões do Estado.

Já o prefeito Alexandrino Arévalo agradeceu o trabalho realizado pelo secretário Geraldo Resende na obtenção da verba. “Com o apoio do Governo do Estado e do deputado Geraldo Resende reformaremos cem por cento nosso hospital. Eu só tenho a agradecer”, destacou.

A vereadora Professora Verinha ressaltou a importância da obra e disse que a reforma e ampliação vai proporcionar um melhor atendimento à população e melhorar o ambiente de trabalho para os profissionais que atuam na unidade hospitalar. Agradeceu ainda o trabalho e empenho do secretário Geraldo Resende, do Governo do Estado e da administração municipal na captação dos recursos.