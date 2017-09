Arábia Saudita diz que irá permitir que mulheres dirijam no país

A Arábia Saudita disse que irá permitir que as mulheres dirijam no país pela primeira vez. O país, que anunciou a mudança nesta terça-feira, é o único no mundo a impedir que mulheres dirijam e, durante anos, teve publicidade negativa internacionalmente devido à detenção de mulheres que desafiaram a proibição.

Os ativistas dos direitos das mulheres desde a década de 1990 têm pressionado o direito de dirigir, dizendo que isso representa sua maior luta pela igualdade de direitos nos termos da lei.

O jornal Saudi PressAgency e a TV estatal do país relataram a notícia no fim da noite desta terça-feira (horário local), dizendo que um pedido real foi emitido para que homens e mulheres recebessem licenças de motorista. Um comitê será formado para analisar como implementar a nova ordem. Fonte: Associated Press.

Veja Também

Comentários