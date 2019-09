Arábia Saudita acerta cessar-fogo parcial de guerra no Iêmen, diz WSJ

A Arábia Saudita decidiu impor um cessar-fogo parcial no Iêmen, segundo fontes com conhecimento do assunto ouvidas pelo Wall Street Journal, à medida que o governo saudita e os militantes houthi que Riad combate no país tentam encerrar uma guerra de quatro anos que ganhou proeminência na disputa regional mais ampla com o Irã.

A decisão saudita veio após um inesperado gesto de forças houthis de declarar uma trégua unilateral no Iêmen na semana passada, dias após reivindicarem responsabilidade pelos ataques com drones e um míssil que danificaram instalações petrolíferas na Arábia Saudita no último dia 14.

Embora líderes houthis aleguem ter lançado os ataques contra as instalações, autoridades da Arábia Saudita, dos Estados Unidos e da Europa acreditam que a reivindicação é apenas uma tentativa de esconder o papel do Irã no atentado. Os combatentes iemenitas, dizem as autoridades, não dispõem de armas ou habilidade para realizar um ataque tão sofisticado. Fonte: Dow Jones Newswires.