Aquidauana terá 1º Desafio Sesc de Atividade Física

Em fevereiro a superação será tônica no Sesc Aquidauana que realiza o 1° Desafio Sesc de Atividade Física. As atividades serão no dia 21, ao longo de todo o dia, com turnos das 8h30 às 10h; 15h às 16h30 e das 19h às 20h30.

Os alunos vão deixar o treino regular de lado e participar de circuitos de força e resistência que serão aplicados pela equipe de treinadores do Sesc. Um para testar os limites do corpo e a capacidade e evolução. A participação é gratuita.

Sobre a academia – Além de profissionais qualificados, o diferencial das academias do Sesc são os equipamentos modernos, ressalta o gerente Arthur Cavalheiro. “A avaliação física é o primeiro contato do aluno com academia, onde avaliador tem papel de acolher e explicar como o aluno pode montar e escolher a grade de modalidades oferecidas na academia, orienta o aluno qual a atividade apropriada ao seu perfil psicológico e físico. A avaliação é realizada três vezes ao ano, assim temos subsídios para elaborar treino assertivo e embasado por dados científicos”.

O horário de atendimento da academia é de segunda a sexta das 06h às 11h e das 12h às 21h. A Central de Relacionamento, para matrículas e confecção de cartão Sesc, o horário de funcionamento é de segunda a quinta feira das 12h às 17h e das 18h às 21h, e na sexta das 08h às 11h e das 12h às 17h.

Serviço – O Sesc Aquidauana fica na Rua Joaquim Alves Ribeiro, 372 – B. Cidade Nova. Informações pelo telefone (67) 3241-6026.