Aquidauana lota Ginásio Poliesportivo em cerimônia de reinauguração com o governador Reinaldo Azambuja

Aquidauana (MS) – Arquibancadas lotadas. Público animado e feliz. Cerca de duas mil pessoas compareceram na noite desta quinta-feira (11) na cerimônia de reinauguração do Ginásio Poliesportivo José Campelo, em Aquidauana. O espaço foi completamente revitalizado pelo poder público e entregue à comunidade com uma grande festa.

Com a reforma, o Ginásio ficou moderno e equipado para receber atletas amadores e profissionais, dos esportes de base à elite. Na noite de estreia, a partida dos veteranos do futsal encantou a torcida. Em quadra: jogadores da seleção de Aquidauana contra o time da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul. Mando Tobias, jogador de futsal aposentado que já foi eleito melhor do mundo, jogou pelo time da casa e brilhou.

“É uma alegria enorme ver famílias inteiras aqui nas arquibancadas, participando do evento e torcendo muito. Esporte é isso: alegria, festa e confraternização. Isso mostra que estamos no caminho certo”, afirmou o governador Reinaldo Azambuja na cerimônia de reinauguração. O Governo do Estado, por meio da Fundação de Desporto e Lazar (Fundesporte), repassou R$ 450 mil para a Prefeitura executar a obra de revitalização.

O prefeito Odilon Ribeiro comemorou a parceria com o Governo de MS e passou o recado para a população: “tudo isso aqui é do vocês, feito com dinheiro dos impostos, por isso, ajudem a cuidar de cada espaço”. Segundo o atleta Manoel Tobias contou para ele, o Poliesportivo de Aquidauana ficou parecido com os ginásios de Madri, na Espanha.

Fundado na década de 1970, o Poliesportivo José Campelo foi fechado em 2013 devido a problemas estruturais. O local recebeu novas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias para voltar a receber jogos e eventos. Também passaram por reforma a cobertura, o piso e a arquibancada. A estrutura recebeu pintura, acabamento, vidraçaria e revestimento novos. Tudo conforme exige o Corpo de Bombeiros.

Texto: Bruno Chaves

Foto: Chico Ribeiro