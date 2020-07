Aquidauana e Anastácio são contempladas com obras do Governo Presente

Campo Grande (MS) – Ação baseada na demanda do município, a pavimentação da MS-442, em Aquidauana, foi autorizada na manhã desta quinta-feira, dia 02, pelo Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Eduardo Riedel.

Riedel explicou que a implantação da MS-442, um compromisso do Governo do Estado, garantirá melhores condições de acesso ao Distrito de Taunay e às aldeias da região, facilitando o escoamento da produção agropecuária, da agricultura familiar indígena e o transporte dos ônibus escolares e das ambulâncias.

Riedel garantiu, que apesar do momento difícil que vive não só o Estado, mas todo o País, o Governo vai cumprir com o que foi acordado no Programa Governo Presente.

Orçada em R$ 13,949 milhões, a implantação consiste na pavimentação dos 11 quilômetros do trecho que se inicia no entroncamento com a BR-262.

O secretário de Governo e Gestão Estratégica, ainda prestigia outras inaugurações em Aquidauana e Anastácio.

Em Aquidauana, também será entregue o novo auditório, laboratório e Centro de Pesquisa de Pós-Graduação em Agronomia da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul).

Katiuscia Fernandes – Subsecretaria de Comunicação