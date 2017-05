Aqueça Uma Vida: Dia “D” na SAD arrecada mais de 2 mil peças

Campo Grande (MS) – A 3ª edição da Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos de Mato Grosso do Sul vem mobilizando os servidores das secretarias estaduais com o dia “D” da campanha. Nessa quinta-feira (4.5) a ação mobilizou servidores da Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD) responsável pela campanha.

Acompanhado da primeira dama do Estado e madrinha da campanha, Fátima Azambuja, o titular da SAD, Carlos Alberto de Assis, ressaltou a importância da participação dos servidores nessa ação. “Agradeço o empenho de cada um de vocês nessa ação solidária que vai beneficiar tantas famílias que nada tem. Estipulamos a meta de 1,5 mil peças, e vocês surpreenderam mais uma vez e, hoje, entregam mais de 2 mil peças” destacou.

A primeira dama Fátima Azambuja foi homenageada com dois buquês de flores, e num gesto de solidariedade deu um deles de presente a uma servidora que estava de aniversario. “Mesmo quem tem pouco pode dividir, essa é a essência da nossa campanha! Não importa se você tem um casaco para doar, pois esse mesmo casaco fará uma grande diferença pra quem nada tem. Esse cachecol, por exemplo, coloquei no pescoço por 5 minutos e já tive que tirar, pois esquenta muito” brincou Fátima, fazendo referência a uma das muitas peças doadas pela equipe SAD.

Apesar de ser uma campanha dos servidores públicos do Estado, toda sociedade pode participar levando as doações a uma das secretarias, fundações e autarquias, ou ainda, na empresa Águas Guariroba e Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) que se tornaram parceiros da campanha nesta edição. A campanha foi antecipada pelo Governo do Estado para que a triagem e as entregas possam ser feitas antes da chegada do inverno que começa no mês de junho. Podem ser doadas roupas, cobertores e agasalhos novos ou usados, desde que estejam em bom estado de conservação.

O cronograma dos dias “D” assim como a Campanha do Agasalho dos Servidores Públicos de MS, encerra nesta sexta-feira (5).

Data Secretaria Horário 03/05/17 – quarta-feira Sejusp 8h30 03/05/17 – quarta-feira SES 9h 03/05/17 – quarta-feira Semagro 9h30 03/05/17 – quarta-feira SECC 10h15 04/05/17 – quinta-feira Sanesul 8h30 04/05/17 – quinta-feira Seinfra 9h15 04/05/17 – quinta-feira Segov 9h45 04/05/17 – quinta-feira SAD 10h15 05/05/17 – sexta-feira Sefaz 8h30 05/05/17 – sexta -feira Sedhast 9h 05/05/17 – sexta-feira PGE/DPGE 9h30 05/05/17 – sexta -feira SED 10h

Mireli Obando – Secretaria de Administração e Desburocratização (SAD)

Fotos: David Majella

