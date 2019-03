Apuração do carnaval do Rio tem protesto contra Crivella

Na Marquês de Sapucaí, no Rio, onde ocorre neste momento a apuração das notas do desfile das escolas de samba, as torcidas chegaram aos poucos. A da Mangueira, que solta fogos de artifício e grita "Fora, Crivella (Marcelo Crivella, prefeito do Rio)", mostra a maior animação. O prefeito Marcello Crivella (PRB) ameaça reduzir a verba das escolas.

A minutos antes do início da abertura dos envelopes, Tia Surica, tradicional portelense, disse estar confiante na vitória, mas evitou comemorar antecipadamente. "Cabeça de jurado é uma caixinha de segredo. Não é possível prever nada", afirmou a sambista.