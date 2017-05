Semadur abre nova turma para capacitação na aprovação de projetos

Devido à grande procura dos profissionais e acadêmicos pela qualificação oferecida pela Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana), uma nova capacitação voltada à aprovação de projetos no programa “Aprove Fácil” será realizada na próxima terça-feira (23/05), às 16 horas, no Centro de Educação Ambiental Polonês.

A iniciativa visa auxiliar profissionais e empresas na elaboração de projetos arquitetônicos por meio digital, o que possibilita o cadastramento de projetos de construção, envio de arquivos, acompanhamento de toda a tramitação do processo, corrigir e/ou substituir documentação, memorial e projeto, totalmente via online. As inscrições serão realizadas no local.

Tendo em vista a alteração de procedimentos da Caixa Econômica Federal (CEF) em relação ao financiamento de imóveis que terão início a partir de julho e para que os profissionais estejam preparados também para as mudanças que ocorrerão no programa Aprove Fácil ainda neste semestre, a Semadur encaminhou às entidades de classe o convite da capacitação orientando sobre a importância da qualificação.

Durante a capacitação serão apresentadas as ferramentas disponibilizadas pela Semadur que oferecem agilidade e eficiência nos serviços de análise e emissão de alvarás de construção, concedidos pela secretaria.

Durante o evento, considerando as alterações previstas pela Caixa, os técnicos da gerência de fiscalização de controle urbanístico irão detalhar as informações referentes às análises dos processos multirresidenciais que compreendem entre duas e cinco unidades habitacionais.

As análises passarão a ter a seguinte prioridade: primeiro os processos que forem protocolados no Programa Aprove Fácil até a data de 22 de maio de 2017, em seguida os processos já protocolados no Programa Aprove Fácil até a data de 31 de maio 2017, e depois os processos com, no máximo, uma reanálise no Setor de Triagem da Semadur e uma reanálise no Setor de Análise.

Na capacitação, as equipes da Semadur também alertarão sobre os prazos, destacando que os processos que necessitarem de correções, por parte dos profissionais, deverão ser devolvidos corrigidos no prazo máximo de 24 horas após o envio das exigências na primeira análise realizada por técnicos da secretaria. O prazo é uma exigência da Semadur para que os processos ganhem agilidade.

Serviço: o CEA Polonês está localizado na Rua Corveta, n. 141, Carandá Bosque.

