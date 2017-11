Aprovados no XIII Concurso para Procurador do Estado são convocados para inspeção médica

Campo Grande (MS) – Os cinco candidatos aprovados no XIII Concurso Público de Provas e Títulos para Procurador do Estado de Mato Grosso do Sul foram convocados para inspeção médica oficial. A convocação, assinada pelo procurador-geral Adalberto Neves, está disponível no Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quinta-feira (16.11). Já a nomeação dos aprovados foi divulgada na semana passada.

De acordo com o documento, os exames serão realizados no dia 1º de dezembro. Os candidatos nomeados devem apresentar uma série de exames médicos que vão de hemograma completo a avaliação cardiológica. “Só serão empossados no cargo aqueles que forem julgados aptos física e mentalmente pela Junta Médica Oficial, sendo que o não comparecimento na data, horário e local estabelecidos para avaliação médica acarretará a revogação do ato de nomeação”, completa a convocação.

Bruno Chaves, Subsecretaria de Comunicação (Subcom)

Foto: Edemir Rodrigues