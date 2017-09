Aprovados na prova oral do concurso da PGE tem cinco dias para apresentação de títulos

Campo Grande (MS) – Os 15 candidatos aprovados na terceira fase do concurso público (prova oral) para o cargo de Procurador do Estado, tem cinco dias a contar desta segunda-feira (4.9) para apresentarem os títulos, que corresponde à quarta etapa do concurso. A lista com os nomes e as respectivas pontuações está publicada no Diário Oficial do Estado (DOE).

De acordo com a Procuradora do Estado e membro da Comissão de Concurso, Ana Paula Ribeiro Costa, a prova de títulos não tem caráter eliminatório, sendo exclusivamente classificatório. Segundo ela, dos 15 aprovados na prova oral, 14 são de outros estados e apenas um de Mato Grosso do Sul.

Na lista publicada no DOE consta ainda os nomes de dois candidatos que tiveram suas inscrições definitivas indeferidas pela Comissão de Concurso, por não preencherem alguns requisitos exigidos. Eles entraram com ação na Justiça e obtiveram liminar, que lhes assegurou prosseguir na disputa.

O concurso público foi aberto em setembro do ano passado. No total, 2200 candidatos se inscreveram para disputar as 10 vagas oferecidas, o que dá uma proporção de 220 candidatos por vaga. A primeira fase do concurso foi a prova objetiva e depois a prova escrita. Ainda não foi definida a data em que os aprovados serão convocados.

