Aprovados em processo seletivo da Sejusp são convocados para contratação

O Governo do Estado convocou para contratação os candidatos aprovados no processo seletivo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp). Os selecionados irão atuar nos postos de identificação da Secretaria, com contratos que têm validade por um ano, podendo ser prorrogado conforme necessidade.

Os detalhes da convocação estão na página 35 do Diário Oficial do Estado (DOE-MS) desta quinta-feira (28), em edital publicado pela Sejusp em parceria com a Secretaria de Estado de Administração e Desburocratização (SAD). Para contratação, os convocados devem apresentar uma série de documentos pessoais. A efetivação da contratação está marcada para o dia 2 de janeiro de 2018.