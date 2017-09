Aprovados da Agepen e Governo tentam solução por nomeação ainda em 2017

Mantendo seu compromisso com os aprovados no concurso da Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário de Mato Grosso do Sul), o deputado estadual Coronel David (PSC) se reuniu nesta quinta-feira (14), na Governadoria com o secretário de Governo Eduardo Riedel e o grupo de aprovados no certame para cobrar uma posição do Executivo Estadual em relação à convocação.



“Agradecemos a parceria do deputado Coronel David, que sempre nos apoiou em nossa luta e viemos conversar com o secretário Eduardo Riedel em busca de uma posição do Governo em relação aos aprovados no concurso, pois estamos dentro das vagas e a Agepen precisa desse efetivo. Esperamos ser chamados ainda em 2017 e contamos com a parceria do deputado para nos ajudar nessa situação”, disse Hamilton Akira, representando a comissão dos aprovados.



O deputado reforçou seu compromisso com os aprovados ao promover a reunião com o Secretário de Governo, Eduardo Riedel. “Viemos até a Governadoria nesta quinta-feira (14) em busca de diálogo com o Governo, para que os aprovados no concurso sejam inseridos no quadro de servidores do sistema penitenciário o quanto antes, pois a inserção dos novos agentes é fundamental para garantir mais qualidade no sistema e segurança à sociedade sul-mato-grossense”, frisou Coronel David.



Após a reunião, os representantes da comissão de aprovados e remanescentes do certame seguiram até a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) em busca informações e apoio da instituição.

