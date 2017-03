Aprovado projeto que prevê congelamento da tarifa de ônibus

Em turno único de discussão e votação, os vereadores de Campo Grande aprovaram, nesta quinta-feira (30), o Projeto de Lei Complementar n° 522/17, de autoria do Poder Executivo, que isenta do Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN) as empresas do transporte público coletivo e permite por seis meses o congelamento da tarifa, que é de R$ 3,55.

O projeto foi levado e protocolado na Câmara Municipal pelo próprio prefeito Marquinhos Trad na manhã desta quinta-feira. Na ocasião, ele tirou as dúvidas dos vereadores a respeito da proposta.

Apesar de o texto do projeto não ser categórico em relação ao congelamento, existe um acordo de cavalheiros entre prefeito e o Consórcio Guaicurus, que tem a concessão do transporte coletivo, para manter o valor e fazer uma série de melhorias.

“É um projeto de renúncia fiscal, mas o que há é uma contrapartida do Consórcio Guaicurus no sentido de congelarem a tarifa, implantarem 100 pontos cobertos e serão reformados nove terminais de ônibus”, disse o presidente da Câmara Municipal, João Rocha (PSDB).

Rocha afirmou ainda que o Consórcio Guaicurus assinará um termo de compromisso com a Agência de Regulação dos Serviços Públicos para manter a tarifa pelo período e fazer as melhorias. “Essa isenção vai até outubro, aí há nova rodada de entendimento”, pondera.

Na justificativa do projeto, o prefeito Marquinhos Trad afirma que a proposta tem por finalidade manter o valor da tarifa de transporte coletivo e que o Consórcio Guaicurus realizará a reforma dos terminais Moreninhas, Morenão, Guaicurus, Aero Rancho, Nova Bahia, Julio de Castilho e Hércules Maymone, incluindo, pintura, manutenção de bebedouros e adequação da acessibilidade.

Ainda segundo o texto, nos terminais Bandeirantes e General Osório serão instalados dois conjuntos de banheiro, e no Terminal Júlio de Castilho será realizada a troca da caixa d’água. O documento diz ainda que o Consórcio se compromete a instalar 100 novos pontos de espera de ônibus com cobertura.

