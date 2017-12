Aprovado projeto que prevê concurso entre arquitetos para construir Portal Morena

Para Salineiro, os portais podem ajudar no combate ao tráfico de drogas e diversos outros crimes rotineiros nas estradas. - Divulgação

A partir de concurso entre arquitetos, a Prefeitura de Campo Grande poderá construir portais nas entradas da Capital para reforçar a segurança e atender melhor os turistas. É o que prevê projeto aprovado na última sessão da Câmara Municipal. A proposta do “Portal Morena” é do vereador André Salineiro.

Para Salineiro, os portais podem ajudar no combate ao tráfico de drogas e diversos outros crimes rotineiros nas estradas. “A idéia é que os portais ‘blindem’ a cidade, com bases da Guarda Civil Municipal e câmeras de vigilância, que podem ser interligadas com a central de monitoramento do município. Com isso, teremos ainda um espaço para melhor atender os turistas”, comentou o vereador.

Conforme o projeto, que aguarda segunda votação na Casa de Leis, a prefeitura poderá promover concurso entre arquitetos residentes em Campo Grande para escolher o melhor projeto de construção dos portais. Também podem ocorrer parcerias com os governos Estadual e Federal para a execução, caso o projeto seja novamente aprovado pelos vereadores e sancionado pelo prefeito.