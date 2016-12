Aprovado Plano Estadual de Parceria Público-Privada 2017; saneamento básico e infraestrutura serão prioridades

Estudos e projetos nas áreas de saneamento básico e infraestrutura serão prioridades do Plano Estadual de Parceria Público-Privada de Mato Grosso do Sul em 2017. O Plano foi aprovado pelo Conselho Gestor do Programa de Parceria Público-Privada do Estado (PROPPP-MS) e apresentado na edição desta terça-feira (27) do Diário Oficial de MS (DOE-MS).

A publicação fixa diretrizes, ações, estudos e projetos expressos no Plano Estadual de Parceria Público-Privada. Conforme o texto, para o ano de 2017, será proposta a estruturação de projetos de PPP, prioritariamente, nas seguintes áreas: a) saneamento básico: implantação, expansão, reabilitação, operação e manutenção do sistema de esgotamento sanitário; b) infraestrutura: implantação, recuperação e modernização dos modais de transporte; c) infraestrutura: destinado à implantação, operação e manutenção de rede de telecomunicações por infovia digital.

Mais detalhes sobre a publicação podem ser obtidos na página 1 do DOE-MS de hoje. Clique aqui para conferir.

