Aprovado em 2° votação, projeto que institui visita de alunos em asilos e orfanatos

Autoria do projeto é do vereador João César Mattogrosso - Divulgação

Aprovado em segunda discussão e votação na última quinta-feira (4) na Câmara Municipal de Campo Grande, Projeto de Lei 9.071/18 do vereador João César Mattogrosso, que institui visitas anuais aos asilos e orfanatos de grupos escolares do ensino fundamental, com objetivo de promover aos alunos contato com pessoas em situação de vulnerabilidade. “Essa proposta tem por objetivo promover aos estudantes o contato com pessoas em situação de abandono, proporcionando a conscientização de valores, respeito, paciência, amizade e admiração, bem como levar alegria, amor e afeto aos mesmos”, explica o parlamentar.

Ficarão instituídas através da lei, visitas anuais aos asilos e orfanatos de grupos escolares do ensino fundamental da rede pública e privada de Campo Grande, que requer parceria da Secretaria Municipal da Educação com a comunidade escolar. As escolas deverão formar grupos de no mínimo dois alunos por sala de aula para realizarem as visitas, acompanhados por um pedagogo e um professor.

Os alunos ficarão responsáveis em manter um dia de atividades (brincadeiras, leitura, contos de histórias, dinâmica de grupo) promovendo o bem-estar e estimulando um contato de respeito com pessoas dessas entidades. A proposta será regulamentada pelo Poder Executivo, no prazo de 90 (noventa dias) dias a partir da data de sua publicação, quando também entra em vigor.

A visita aos asilos e orfanatos poderão ser mais que uma atividade social, como é um momento de troca de experiências, atividade de partilha, esperança e aprendizado. Ainda segundo João César Mattogrosso, um jovem estudante ao visitar uma dessas entidades tem a oportunidade de refletir sobre o seu futuro e avaliar sobre o que é essencial para seu crescimento pessoal. “É preciso tomar consciência de que essas pessoas são especiais e tem em comum o abandono da família, o que os torna carentes de atenção, carinho e outros cuidados básicos”, finaliza João César Mattogrosso.