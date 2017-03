Aprovação a Trump cai para 37% nos EUA, segundo pesquisa do Gallup

A aprovação ao desempenho do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, caiu a 37%, enquanto 58% dos americanos consultados desaprovam o desempenho do republicano até agora no cargo, segundo uma nova pesquisa do instituto Gallup.

De acordo com a rede CNN, a sondagem sugere que há descontentamento com a condução de Trump de sua iniciativa para substituir o sistema de saúde aprovado no governo de Barack Obama. A rede diz que também pode ter pesado a reação à proibição temporária de entrada de pessoas de seis países de maioria muçulmana no país.

A pesquisa Gallup sobre a aprovação ao presidente é realizada diariamente e ouve cerca de 1.500 adultos nos EUA. A margem de erro de 3 pontos porcentuais.

