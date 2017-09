Aprovação a Macri cresce na Argentina, um mês antes de eleição para o Congresso

Um mês antes da eleição legislativa na Argentina, uma pesquisa indica que a taxa de aprovação ao presidente Mauricio Macri tem crescido, o que pode se converter em votos nos candidatos da coalizão governista. O instituto de pesquisas Poliarquía informou que a aprovação a Macri chegou a 54%, um avanço ante os 45% registrados em julho.

"Os indicadores começaram a melhorar. Isso significa que o humor social deixa de ser ruim e que a confiança no governo está em alta. A imagem de Macri está melhorando e o macrismo entrou em um ciclo virtuoso", afirmou Alejandro Catterberg, analista do Poliarquía, em entrevista a uma emissora local na segunda-feira.

Embora Macri seja popular na capital argentina e no país em geral, ele não é tão aprovado na província de Buenos Aires, onde a ex-presidente Cristina Kirchner concorre a uma vaga no Senado. Nessa região, a aprovação ao atual presidente é de apenas 39%. Ainda assim, membros do governo esperam que os candidatos da situação se saiam melhor em outubro do que nas primárias realizadas em agosto. Fonte: Dow Jones Newswires.

