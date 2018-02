Aprosoja/MS alerta produtores para focos de ferrugem asiática em MS

O produtor rural precisa rever sua estratégia de manejo - Divulgação

Os casos de ferrugem asiática em Mato Grosso do Sul preocupam o setor produtivo. De acordo com os dados do Consórcio Antiferrugem, da Embrapa, até o momento, os casos registrados na atual safra ultrapassaram em 36% o resultado da temporada anterior.

O presidente da Aprosoja/MS – Associação dos Produtores de Soja de MS, Juliano Schmaedecke, alerta que o agricultor de Mato Grosso do Sul deve ter atenção redobrada neste período de colheita. “É preciso ter cuidado com a ferrugem asiática. O produtor rural precisa rever sua estratégia de manejo, estar atento às variedades de ciclo mais longo e, assim, evitar prejuízos”.

Para o pesquisador da Fundação MS, Fernando Grigolli, o avanço deste problema pode ser minimizado com algumas medidas protetivas. “O produtor deve seguir o calendário de manejo agrícola, não ultrapassando os 15 dias de intervalo entre as aplicações de fungicidas. Além disso, recomendamos que o agricultor não ‘abandone’ as lavouras no final do ciclo”.