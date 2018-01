Aprimoramento da comunicação entre gestores e colaboradores é tema do 1º Work Café do ano

Voltado para empresários e gestores, o evento vai abordar a comunicação como principal ferramenta no processo de liderança; a apresentação de recursos para uma boa comunicação, e o gerenciamento de relações e informações - Divulgação

A comunicação é uma ferramenta poderosa no relacionamento pessoal e profissional, e para incentivar o seu desenvolvimento nas organizações, a Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG) realiza no dia 03 de fevereiro (sábado), no espaço Joseph, o primeiro Work Café do ano com o tema ‘O Poder da Comunicação na Gestão de Pessoas’, conduzido pelo presidente do Instituto Letterino de Educação Corporativa em Comunicação, de São Paulo, Letterino Santoro.

Voltado para empresários e gestores, o evento vai abordar a comunicação como principal ferramenta no processo de liderança; a apresentação de recursos para uma boa comunicação, e o gerenciamento de relações e informações. Na ocasião também serão apresentados dois cases de sucesso em gestão de pessoas, das empresas O Boticário e Grupo Enzo.

“Todas as pessoas apresentam suas próprias características de poder pessoal, e durante a vida acumulamos alguns capitais, ou seja: capital econômico, social, cultural e erótico, os quais nos confere maior ou menor poder de comunicação, e nos permitem expressar melhor nossas ideias, competir e ocupar posições significativas na vida pessoal e profissional. A palestra contará com uma apresentação didática, em que a plateia receberá informações e sugestões práticas de como falar de forma assertiva, com desembaraço e segurança, interagindo com perguntas durante toda a apresentação”, adianta o palestrante Letterino Santoro.

Para participar o interessado deve procurar a Associação Comercial, na Rua 15 de Novembro, 390, Centro (em frente a praça Ary Coelho) para realizar a inscrição. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (67) 3312-5058 e 3312-5059, ou ainda pelo e-mail escoladevarejo@acicg.com.br.

Letterino Santoro é comunicador, filósofo, consultor, conferencista, radialista, presidente do Instituto Letterino – Educação Corporativa em Comunicação, ex-presidente da Associação Brasileira de Estudos da Comunicação – ABRECOM, mentor em comunicação, pesquisador das relações comunicacionais. Atua também como docente convidado do Projeto de Atualização Tecnológica da USP, voltado para a área corporativa. Graduado em Filosofia, pós-graduado em Aconselhamento Filosófico, e especialista em Psicanálise pela Escola Paulista de Psicanálise. É também especialista em Comunicação, Locução, Programação Neurolinguística e Ética Empresarial.

Serviço: 12ª edição do Work Café

Tema: O Poder da Comunicação na Gestão de Pessoas

Data: 03/02/2018, das 08 às 12 horas

Local: Espaço Joseph - Rua 7 de Setembro, 799 - Centro

Informações: (67) 3312-5058 / 3312-5059 e escoladevarejo@acicg.com.br