Apresentador do Giro Estadual de Notícias é finalista no prêmio de jornalismo da Famasul

João flores apresentando o Giro Estadual de Notícias n Grupo Feitosa de Comunicação - Divulgação

O Sistema Famasul – Federação da Agricultura e Pecuária de MS divulgou, ontem (24), a relação dos finalistas do Prêmio de Jornalismo 2017. Ao todo, foram inscritos mais de 80 trabalhos jornalísticos.

O tema desta edição é ‘Quarenta anos de desenvolvimento da agropecuária Sul-mato-grossense’. A partir desse contexto, os materiais selecionados contemplaram um ou mais subtemas propostos no regulamento, como tecnologia empregada no campo; crescimento produtivo; pesquisa científica; sustentabilidade; qualificação de mão de obra rural e representatividade rural.

O jurado foi composto por profissionais regionais e nacionais da comunicação, entre eles o jornalista, Fábio Moitinho, da Revista Dinheiro Rural (SP); a jornalista Camila Turtelli, do veículo Estadão (SP); a jornalista Nanny Cox, da rádio Jovem Pan (SP); e Álvaro Pereira, consultor em comunicação da CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária de MS (DF).

Participou, também, como júri o reitor da UEMS – Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, Prof. Dr. Fábio Edir dos Santos Costa. A premiação será no dia 27 de outubro.

Confira os finalistas do Prêmio Sistema Famasul de Jornalismo:

Categoria Telejornalismo:

Edevaldo Nascimento (TV Morena);

Flávia Galdioli (TV Morena);

Kaile Rodrigues (SBA) e

William Franco (Record MS).

Categoria no webjornalismo:

Cleber Gelio (Midiamax);

Glarin Bif (Tá Na Mídia Naviraí);

Osvaldo Júnior (Campo Grande News) e

Tatiana Marin (Midiamax).

Categoria Fotojornalismo:

Álvaro Rezende (Correio do Estado);

João Garrigó (Campo Grande News);

Osvaldo Junior (Campo Grande News) e

Valdenir Rezende (Correio do Estado).

Categoria Impresso:

Daniela Arruda (Correio do Estado),

Paula Vitorino (Correio do Estado) e

Renata Prandini (Correio do Estado).

Categoria Radiojornalismo:

João Flores Junior finalista do prêmio de jornalismo da Famasul

Ana Carolina de Souza (Rádio Web);

Bruno Nascimento (Imaculada);

João Flores (Rádio Web) e

Thalita Vieira (Nova FM).

Categoria Universitário:

Caio Cesar de Oliveira Tumelero (Uniderp);

Danielle Oliveira Mugarte (UFMS) e

Mylena Garceta (UFMS).