Apresentação de ginástica rítmica homenageou Dia das Mães na Capital

Alunas da equipe de ginástica rítmica da Escola Mace se apresentaram no Shopping Campo Grande no último sábado, 13. Com o tema “Mamãe, meu ninho protetor”, as ginastas Ianka Soares, Isabela Isidoro e Gabriela Isidoro, fizeram sua apresentação na Praça Central do estabelecimento, sob a coordenação da professora de ginástica rítmica Hellen Araujo, em uma parceria com a Assumagir - Associação Sul-Mato-Grossense de Ginástica Rítmica.

De acordo com Hellen, além de ser uma homenagem para as mães, o evento é uma oportunidade de divulgar a modalidade que está crescendo e se fortalecendo no Estado. “É interessante para as crianças e os pais assistirem e conhecerem, e também para prestigiar as mães com um esporte tão bonito.”

Ianka Soares foi campeã do Torneio Regional do Centro-Oeste no ano passado. As gêmeas Isabela e Gabriela Isidoro, além de campeãs do Torneio Regional, ficaram entre as dez melhores no Torneio Nacional.

