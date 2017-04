Apresentação cultural e jogo marcam a abertura dos 32ª Jogos Escolares

A cerimônia de abertura dos Jogos Escolares Campo-grandenses levou quase 600 pessoas ao ginásio da MACE nesta terça-feira (25). Com mais de 2200 competidores, as disputas acontecem em 15 modalidades para jovens de 12 a 14 anos e de 15 a 17 anos, e deve seguir até o início de junho.

O prefeito Marquinhos Trad comentou a importância dos jovens participarem dos jogos e fez uma relação com o jogo Baleia Azul. “Neste ano batemos o recorde de inscritos de escolas públicas e particulares e essa interação é fundamental para dizer e mostrar a todos que enquanto uma boa parcela se preocupa com o jogo baleia azul, nos estamos preocupados em transformar adolescentes em homens e mulheres uteis a nossa sociedade, na formação do caráter, do comportamento e acima de tudo o respeito com seu colega adversário”, declarou.

O Presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, vereador João Rocha, também destacou o valor dos jogos. “Nesta competição vamos tirar o que temos de melhor em Campo Grande. Vocês estarão nos representando nos Jogos Estaduais, e representarão o Estado nos Jogos Brasileiros e estão iniciando uma caminhada rica em disputa, mas mais rica na formação de cidadão”, comentou.

Entre os jovens campeões de 2016, a atleta Camila Eduarda Oliveira, da modalidade de basquetebol, da Escola Raul Sans de Mattos, está confiante para as competições. “Estamos treinando e buscando mostrar um bom jogo e objetivando a vitória”. A equipe do Raul foi campeão geral na categoria A e ficou em 3º lugar nos Jogos da Juventude do ano passado.

O evento foi composto por espetáculo tecido acrobático, desfile de delegações, apresentação da Banda Musical do Instituto Mirim e um grande show de ginástica rítmica, das alunas do Projeto Atleta em Ação da Prefeitura.

Organizados pela Fundação Municipal de Esportes (Funesp), a preocupação é promover os jogos e a interação entre os atletas. “Mais do que a competição esportiva, a intenção é dar vivencia a esses atletas, auxiliar na sua formação, e para que eles tenham nos Jogos a base do seu desenvolvimento”, afirmou Rodrigo Terra.

Nesta edição dos Jogos Escolares, a Rede Municipal de Educação está sendo representada através de 13 escolas, totalizando pelo menos 400 alunos, que irão disputar modalidades como handebol, futsal, vôlei, xadrez, atletismo, tênis de mesa, judô e badminton.

Campeã em 2016 dos Jogos Escolares, a escola Licurgo de Oliveira Bastos foi a escola da Reme que mais enviou alunos, conquistando o primeiro lugar em diversas modalidades.

O desempenho da escola rendeu, inclusive, títulos nacionais para a equipe de handebol do Licurgo. E o bom desempenho é esperado novamente para esta edição, segundo o professor de handebol Sander Arte. “Queremos enfrentar as melhores equipes do Brasil e estamos nos preparando para isso”, ressaltou.

A aluna e também jogadora de handebol Camile Sanches Bispo também está otimista e diz que está se empenhando, junto a equipe, para que o time seja classificado para o campeonato brasileiro. “A equipe está forte e estamos treinando para evoluir mais”, afirma Camile.

Para a secretária de Educação Ilza Mateus, um dos principais pontos positivos dos Jogos Escolares é propiciar o entrosamento entre alunos de escolas públicas e particulares, além de prepará-los para a carreira profissional.

“O esporte é fundamental na formação dos jovens porque desenvolve a liderança, a tomada de decisão rápida e a criação de estratégias e, principalmente, aprendem a respeitar regras estabelecidas. São lições que ele leva para a vida e não apenas para manter uma boa saúde”, finalizou a secretária.

Além da Licurgo de Oliveira Bastos, outras duas escolas municipais subiram ao pódio na edição 2016 dos jogos. A escola José de Souza e a Maria Lúcia Passareli conquistaram o segundo e o terceiro lugar respectivamente.

