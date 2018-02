Aprenda a fazer o penteado infantil “Tererê” para a criançada brincar o carnaval com estilo

A cabeleireira da agência de modelos infantil Max Fama, Isabelle Freitas, fez o passo a passo do penteado “Tererê”, para as meninas brilharem no carnaval - Divulgação

Os blocos estão na rua, e a criançada não pode ficar de fora da maior festa popular do país. Entre paetês, confetes e muito brilho um dos itens que sempre chama atenção nessa época do ano são os penteados, mas muitas mães têm dúvidas ou não sabem como fazer para deixar suas pequenas ainda mais estilosas. Pensando nisso, a cabeleireira da agência de modelos infantil Max Fama, Isabelle Freitas, fez o passo a passo do penteado “Tererê”, para as meninas brilharem no carnaval. Confira!

Passo a Passo

1.Desembarace os cabelos e separe uma mecha (importante que não seja nem muito fina, nem muito grossa).

2.Faça uma trança bem firme em toda mecha e prenda bem.

3.Pegue uma fita colorida e corte na medida do cabelo

4.Também faça isso com uma linha encerada

5.Faça um laço com a fita na raiz da trança, coloque a linha no meio e puxe bem.

6.Enrole a linha encerada três vezes em cima do nó e três vezes abaixo do nó.

7.Divida as fitas (uma de cada lado) e junto com ela comece a trançar (isso com a trança que já está feita).

8.No final enrole bem a linha encerada até o final do seu cabelo e dê dois nós bem fortes.

9.Repita o processo quantas vezes quiser e abuse das cores.