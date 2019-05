Apreensões de droga sobem quase sete vezes nas estradas federais do RJ

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nos quatro primeiros meses de 2019, 6,2 toneladas de drogas nas rodovias federais que cortam o estado do Rio de Janeiro. Isso significa sete vezes mais do que o apreendido no mesmo período do ano passado (897 quilos).

O órgão também divulgou estatísticas sobre as prisões em relação ao mesmo período do ano anterior. De janeiro a abril, os agentes prenderam 42 pessoas pelo crime de tráfico de entorpecentes.

A maior parte das apreensões (5,6 toneladas) é de maconha. Somente na última semana, de acordo com a PRF, mais de 700 quilos da droga foram apreendidos.

A principal rota utilizada pelos traficantes é a Rodovia Presidente Dutra (BR-116), tendo como principal destino a cidade do Rio de Janeiro, onde a droga abastece os pontos de venda no varejo.