App de reserva compartilhada amplia acesso a experiências exclusivas de lazer

Reunir os amigos para curtir um show em um espaço reservado, um passeio de iate com drinks inclusos, para desfrutar de um menu exclusivo feito por um renomado chef ou mesmo participar de experiências radicais em grupo é incrível, desde que as reservas sejam feitas. O GoVivant (www.govivant.com), aplicativo de reservas compartilhadas, organiza esse processo e permite que o usuário desfrute de experiências variadas, criando suas próprias Guest Lists e dividindo o custo com os convidados – e até com desconhecidos futuramente – no melhor estilo “cada um paga o seu”.



Ao concluir o login no GoVivant, o usuário tem acesso a uma timeline onde pode ”zapear” entre os eventos, estabelecimentos, meet and greets e experiências de lazer disponíveis para reserva – com preço e quantidade máxima de pessoas pré-definidos. Basta, então, selecionar aquela que desejar. “São 36 tags para filtrar e reservar a sua agenda de experiências em cada cidade de acordo com seus gostos”, conta o criador do aplicativo Felipe Rieger.

As compras devem ser realizadas com cartão de crédito e há duas modalidades de consumo: individual ou em grupo. Caso escolha a opção split, o usuário define o valor do seu pagamento e, em seguida, reparte o restante com os amigos, que receberão um convite via Whatsapp, e-mail ou SMS. Supondo que alguém reserve uma área VIP para 20 convidados no valor de R$ 1 mil e divida o preço entre todos, cada um terá de contribuir com R$ 50.



“A cobrança será efetivada somente após a confirmação de pagamento de todos os convidados, evitando que alguém tenha que bancar o restante. Caso o grupo não cubra o valor integral após sete dias, a reserva é cancelada”, comenta Rieger.



Também é possível enviar um código para que os convidados entrem em sua Guest List pelo próprio aplicativo. Por meio desse código, é possível completar as vagas restantes caso, por exemplo, a compra de um salto de paraquedas para dez pessoas tenha sido fechada em apenas cinco. “Vivemos tempos de economia compartilhada. Hoje em dia, carros, casas e até escritórios podem ser coletivos. Por que não fazer o mesmo com essas experiências?”, brinca o empreendedor.



O GoVivant foi criado pelos frequentadores do nightlife entertainment Felipe Rieger e Fernando Molina, produtor de eventos desde os 16 anos. A plataforma nasceu com o objetivo de beneficiar três públicos: consumidores, estabelecimentos - para facilitar o booking de espaços VIP – e embaixadores (antigos promoters), que terão acesso a ferramentas exclusivas – permitindo que acompanhem suas vendas em tempo real. “Queremos criar um marketplace social que faça as pessoas se encontrarem e viverem experiências com aquele toque de exclusividade”, diz Rieger.

O aplicativo é gratuito e está disponível para download na Apple Store e Google Play.



