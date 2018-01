Aposte na camisete DelRio para esse carnaval

Uma boa dica é a camisete DelRio que também pode ser usada customizada compondo diversas fantasias - Divulgação

Cada dia mais, as lingeries se modernizam e ganham espaço nos looks, podendo ser usadas à mostra, tornando-se indispensáveis para quem gosta de inovar - sem deixar de lado a praticidade e o conforto.

Seguindo essa tendência, que tal levar seu underwear para as ruas nesse carnaval? Uma boa dica é a camisete DelRio que também pode ser usada customizada compondo diversas fantasias, pois é perfeita para suportar o calor, além de ser estilosa e marcante. Vai bem tanto nos blocos de rua quanto nas passarelas de samba.

A camisete DelRio está disponível nas cores cereja, areia, branco e preto. Esse mix de cores fortes e neutras combina perfeitamente com todos os estilos de mulheres, que devem se sentir livres para usá-las da maneira que imaginarem, possibilitando looks diversos.

Confeccionadas em tecido sensitive com suporte interno e alças reguláveis, os tamanhos vão do P ao GG e podem ser encontradas nas melhores lojas especializadas em lingerie do Brasil. Acesse o site www.delrio.com.br e siga também @modadelrio. Gostou da dica? Ainda dá tempo: corra e customize sua camisete da DelRio para esse carnaval!