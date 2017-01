Apostador leva sozinho R$ 28 milhões sorteados no concurso 1896 da Mega-Sena

Um apostador acertou sozinho os seis números sorteados no concurso 1896 da Mega-Sena, realizado no sábado (21/01) no Caminhão da Sorte da CAIXA Loterias, que está em Teófilo Otoni (MG). O sortudo vai levar R$28,73 milhões. A aposta vencedora foi de Itanhaém (SP)

As dezenas sorteadas foram: 03-06-14-15-21-25.

A quina teve 133 acertadores, que vão receber cada um o prêmio de R$ 19.529,58. Já a quadra teve 7.692 apostas vencedoras. Cada um desses sortudos irá receber R$ 482,40.

A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser realizada em qualquer lotérica do país. As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas até as 19h do dia do sorteio.

