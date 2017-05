Apostador de São Paulo fatura sozinho R$ 41 milhões da Mega-Sena

Uma aposta realizada na cidade de São Paulo foi a única a cravar todos os seis números revelados na noite dessa quarta-feira (3) pela Mega-Sena e o dono do bilhete tem o direito de retirar nada menos do que R$ 41.318.205,91.

Com o acerto, o prêmio que estava acumulado promete pagar R$ 3 milhões no próximo sábado (6).

As dezenas reveladas pelo concurso 1.926 da loteria, realizado no caminhão da sorte estacionado na cidade de Anastácio (MS), foram: 02 — 03 — 14 — 20 — 30 — 46.

Além do vencedor do prêmio principal, a loteria premiou nesta noite 95 bilhetes que acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 31.887,41cada. Outros 6.741 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e podem sacar R$ 641,97 cada.

Para concorrer ao prêmio de R$ 3 milhões do próximo sábado, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

