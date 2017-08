Apostador de Curitiba fatura sozinho R$ 51 milhões da Mega-Sena

Uma aposta realizada na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, conseguiu cravar todas as seis dezenas sorteadas pela Mega-Sena ontem (10) à noite. Com isso, o ganhador vai receber R$ 51.557.331,87.

Para o próximo sorteio desta semana, a ser realizado no sábado (12), a loteria promete pagar R$ 2,5 milhões.

Os números revelados nessa quinta-feira pelo concurso de número 1.957 da loteria, realizado no caminhão da sorte estacionado no município de Feijó (AC), foram: 02 — 14 — 22 — 23 — 29 — 47.

Além do prêmio principal, 98 pessoas acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 34.841,20 cada. Outros 8.329 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e podem sacar R$ 585,63 cada.

Cada jogo de seis números custa R$ 3,50. Quanto mais números marcar, maior o preço da aposta e maiores as chances de faturar o prêmio mais cobiçado do País.

Veja Também

Comentários