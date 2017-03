Apostador da Paraíba leva sozinho R$ 5,8 milhões na Mega-Sena

Um apostador do município de Campina Grande, na Paraíba, conseguiu acertar todas as seis dezenas sorteadas nesta quarta-feira (15) pela Mega-Sena e faturou, sozinho, R$ 5.848.882,96. Com isso, o montante a ser pago pela loteria no próximo sábado (18) será de R$ 3 milhões.

As dezenas sorteadas ontem à noite foram: 10 — 13 — 33 — 35 — 36 — 42.

Além do ganhador do prêmio principal, 43 pessoas acertaram a quina e têm o direito de receber R$ 38.057,25 cada. Outros 4.553 apostadores cravaram quatro dos números sorteados e podem sacar R$ 513,12 cada.

Para concorrer ao prêmio de R$ 3 milhões do próximo sábado, basta ir a uma casa lotérica e marcar de 6 a 15 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha).

Cada jogo de seis números custa R$ 3,50.

