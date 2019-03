Aposta única de Salvador ganha R$ 32,6 milhões da Mega Sena

Uma aposta única feita em Salvador ganhou prêmio de R$ 32,6 milhões da Mega Sena. O sorteio ocorreu na noite de hoje (20), em Cravinhos (SP). O resultado é válido para o concurso 2135.

As dezenas sorteadas foram: 09 - 23 - 28 – 40 – 48 - 59.

De acordo com a Caixa Econômica Federal, responsável pela administração das loterias, no mesmo concurso, 50 apostas levaram R$ 58,3 mil ao acertarem a quina (cinco dos seis números sorteados). Também foram registradas 4,5 mil apostas ganhadoras da quadra (quatro dos seis números sorteados), que foram premiadas com R$ 916,96.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado na sexta-feira (23). O prêmio estimado é R$ 3 milhões.