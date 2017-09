Aposta feita no Mato Grosso do Sul leva sozinha prêmio de R$ 78 milhões

Uma aposta única de Jardim, em Mato Grosso do Sul, levou sozinha o prêmio de R$ R$ 78.022.245,31 no concurso 1965 da Mega-Sena, realizado às 20h (horário de Brasília) dessa quarta-feira (6).

As seguintes dezenas foram sorteadas: 26 - 28 - 35 - 38 - 48 - 55.

A quina teve 98 apostas ganhadoras, com o valor de R$ 47.025,82. A quadra teve 6377 apostas ganhadoras, com o valor de R$ 1.032,40

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.

