Aposta de SP ganha R$ 54 milhões na Mega-Sena

A Caixa Econômica Federal realizou na noite de ontem (4), na cidade de Itapiranga (SC), o sorteio do concurso n° 1.974 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 54 milhões. Confira as dezenas sorteadas: 04 – 19 – 27 – 38 – 54 – 57.

De acordo com a Caixa, uma aposta de Assis (SP) acertou as seis dezenas e ganhou o prêmio de R$ 54.268.048,74. Mais 141 apostadores fizeram a quina e garantiram um prêmio de R$ R$ 27.566,76 cada. Quase 9 mil apostas acertaram a quadra e levaram um prêmio de R$ R$ 617,38 cada.

O prêmio previsto para o próximo sorteio, que será realizado no sábado (7), é de R$ 22 milhões. A aposta mínima na Mega-Sena é de R$ 3,50 e pode ser feita em qualquer lotérica do país até as 19h do dia do concurso.

Veja Também

Comentários