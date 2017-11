Aposta de SP acerta sozinha a Mega-Sena e leva R$ 2,6 milhões

- Divulgação

Uma aposta única de Cotia (SP) levou sozinha o prêmio de R$ 2.598.401,89 no concurso 1.983 da Mega-Sena, realizado na noite dessa quarta-feira (1º) em Volta Redonda (RJ).

As seguintes dezenas foram sorteadas: 05 - 06 - 10 - 14 - 22 - 36.

A quina teve 73 apostas ganhadoras; cada uma levará R$ 19.322,76. A quadra teve 4.884 apostas ganhadoras, com o valor de R$ 412,58 para cada aposta.

O prêmio previsto para o próximo concurso (1.984), sábado (4), será de R$ 2 milhões.

Para apostar na Mega-Sena

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país. A aposta mínima custa R$ 3,50.