Apenas uma aposta acertou as seis dezenas do concurso 1.924 da Mega-Sena e ganhou o prêmio de R$ 101,5 milhões. O ganhador, ainda desconhecido, é de Jaciara, cidade situada no sudeste do Mato Grosso.

O sorteio foi realizado na noite dessa quarta-feira (19), em Franco da Rocha (SP).

Veja as dezenas sorteadas: 12 - 16 - 30 - 52 - 53 - 58.

A quina teve 188 acertadores e vai pagar R$ 41.109,03 a cada ganhador. 11.382 apostas ganharam a quadra, com R$ 970,01 de prêmio para cada.

