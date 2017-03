Aposentados podem voltar a dar aula em SP

O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin (PSDB), anunciou processo seletivo para aulas de reforço em 2.105 escolas que estão com baixo desempenho no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). A proposta é contratar professores, até aposentados, e universitários para aulas com jornada de 5 ou 15 horas e uma remuneração de até R$ 1,5 mil.

O projeto vai ocorrer em parceria com o governo federal, por meio do programa Mais Educação, e vai receber investimentos de R$ 20 milhões da União. A partir do dia 27, os interessados poderão fazer o cadastro pelo Ministério da Educação e se oferecer para dar as aulas. A intenção é reforçar especialmente os ensinos de Língua Portuguesa e Matemática.

O secretário da Educação, José Renato Nalini, disse que espera que os aposentados se interessem no programa e voltem a ter contato com os alunos. "Nós reconhecemos que os aposentados estão em uma situação aflitiva, mas vemos essa possibilidade de se credenciarem para acompanhar turmas. O retorno deles, o contato com as crianças, pode ser saudável", afirmou. A secretaria espera que 200 mil estudantes participem do programa.

Aumento salarial. Como ocorreu no ano passado, os professores do Estado se mobilizam para obter reajuste salarial em 2017. E já estudam greve.

Alckmin afirmou que a Secretaria da Educação está em contato permanente com as entidades do magistério e as que representam os profissionais do setor de administração da pasta. O governador determinou que o secretário de Educação, José Renato Nalini, monte um grupo com docentes para acompanhar o orçamento do Estado.

A intenção, ressaltou, é dar reajuste apenas quando a arrecadação aumentar. O governo do Estado espera melhora na arrecadação a partir do segundo semestre do ano, conforme adiantou o secretário da Fazenda, Helcio Tokeshi.

