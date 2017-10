Aposentados e pensionistas do município terão atendimento exclusivo a partir de agora

O prefeito de Campo Grande, Marquinhos Trad, inaugurou nesta manhã (27) o Núcleo de atendimento exclusivo aos aposentados e pensionistas do Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande – IMPCG. A unidade será coordenada pelo setor da assistência social, que contará com a atuação de auxiliares social e técnico previdenciário, capacitados para atender esse público específico.

O chefe do Executivo Municipal destaca que a iniciativa é uma maneira de valorizar os cerca de 4,8 mil aposentados e pensionistas que hoje são assistidos pelo IMPCG. “Esse evento é uma conquista para aqueles que fizeram muito por todos nós. Sabemos que ainda é pouco, se comparado à dedicação que essas pessoas tiveram para ajudar construir a história da nossa cidade. Eles precisam ser tratados com dignidade e carinho, saindo daqui com resultados daquilo que vieram buscar”.

O núcleo terá entre suas atribuições, a recepção exclusiva ao servidor recém-aposentado; oferecer atendimento diferenciado, prestando-lhe orientações sobre os seus proventos, consignações em folha, holerite, alteração de endereço, assistência à saúde e tudo o mais que o aposentado necessitar de esclarecimentos; facilitar a comunicação e/ou relacionamento do aposentado com o IMPCG e recepcionar o dependente do servidor falecido e prestar-lhe todas as orientações para o requerimento da pensão.

Após atuar por 33 anos como chefe do setor de protocolo do município, a aposentada Maria Nilce Lopes, 69 anos, comemora a ativação da sala. “A gente merece um atendimento exclusivo não apenas por sermos idosos e as nossas condições físicas, mas em reconhecimento aos anos que dedicamos nossa vida pelo município. Que bom que esse momento chegou pra gente. É importante reconhecer que essa administração está tratando a gente com respeito”, disse a moradora do Bairro Maria Aparecida Pedrossian.

O ex-procurador do município, agora aposentado, Elias Fraiha, 75 anos, fez coro às palavras da dona Maria, ao celebrar atendimento específico aos aposentados. “Tenho conhecimento de que todas as nações ocidentais prestigiam os seus idosos e parece que Campo Grande começa a fazer parte desse universo, ao entender e colocar em prática um projeto que valoriza e respeita os aposentados. Fico feliz com a ativação desse lugar e agora acredito que o atendimento agora será mais especial”, pondera o morador do Bairro Rita Vieira.

A diretora-presidente do IMPCG, Camilla Nascimento, aproveitou a inauguração do novo setor da entidade para anunciar as melhorias feitas nos últimos meses, voltadas para os servidores municipais.

“Em poucos meses de gestão conseguimos por em prática uma série de ações, voltadas para um processo de resgate e de comprometimento do nosso instituto. Um exemplo disso era o tempo para emissão de certidões que antes levava de 30 a 60 dias de espera, agora o servidor recebe o documento em até sete dias. É sem dúvida um avanço, somado a uma série de iniciativas que já estão sendo executadas”, informou Camilla.

Segundo a diretora do IMPCG, neste ano de 2017 já foi possível colocar em prática as seguintes ações: aumento do número de linhas par ao tele-agendamento de 3 para 5; implantação do sistema ‘posso ajudar’; criação do setor ambulatorial exclusivo para pediatria; oferta da coleta de preventivo e colposcopia no centro de saúde; introdução de novas especialidades médicas: neuropediatria, psiquiatria infantil, urologia, hepatologia e gastropediatria.

E, ainda, reestruturação do Serviço de Atendimento Domiciliar (SAD) com coleta de exames laboratoriais no domicílio; implantação do setor de gestão de processos; execução da pesquisa web – janela disponível na página do IMPCG para acompanhamento de procressos internos e a redução do tempo para conclusão dos processos de ressarcimento.