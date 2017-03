Aposentados da Agepen recebem informações e cuidados para vida mais saudável

Como parte do “Programa de Assistência Psicossocial ao Servidor Penitenciário de Mato Grosso do Sul”, a Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen) realizou na manhã desta terça-feira (7) o 6º Encontro Estadual para Servidores Aposentados da Agepen/MS”. O projeto é desenvolvido pela Diretoria de Administração e Finanças, por meio do Núcleo de Assistência Psicossocial ao Servidor, como parte da política de valorização profissional da instituição.

Desta vez, os servidores aposentados receberam também ações do programa “Viva Saúde – Cuidados com o Coração”, da Caixa de Assistência dos Servidores do Estado de Mato Grosso do Sul (Cassems), com medição do índice de massa corporal e aferição da pressão arterial, além de exames de glicemia capilar.

Os aposentados da Agepen também participaram de palestra sobre “alimentação saudável”, com a nutricionista Annelise Manfrinatti Rodrigues, que abordou hábitos alimentares que são essenciais para a qualidade de vida.

Em sua sexta edição, o trabalho voltado aos servidores aposentados já realizou diversas ações desde seu início em março do ano passado, abordando temas como superação através do esporte, aproveitamento do tempo livre, qualidade de vida entre outros.

A iniciativa tem por objetivo conhecer melhor a situação atual em que ex-agentes penitenciários estão, contribuir para que eles tenham uma qualidade de vida melhor, e, ao mesmo tempo, colher experiências para aperfeiçoar as condições de trabalho dos que ainda estão na ativa e em seu processo de aposentadoria.

Programa de Desaceleração

Dentro dessa proposta de ter um olhar especial com quem muito já contribuiu com o sistema prisional, está sendo instituído para os servidores da ativa o “Programa de desaceleração dos servidores em processo de aposentaria da Agepen/MS”, objetivando levar o servidor a refletir sobre os aspectos positivos e negativos dessa fase, sobre a importância de se preparar para o futuro, esclarecer questões legais, conhecer seus direitos e decidir sobre o momento adequado para a aposentadoria.

O programa tem como eixo de discussão os aspectos psicossociais, o envelhecimento saudável, o lazer, o desenvolvimento de nova atividade ou ocupação e o planejamento financeiro, pessoal e familiar.

Os trabalhos são promovidos pelo Núcleo de Apoio Psicossocial da Agepen, composto pelas servidoras: Maria Roseneusa Santos Oliveira (assistente social e chefe do Núcleo) e pelas psicólogas: Patrícia Ferreira de Lima Pereira, Lucimara Mateus Potric de Souza, Maria Izabella da Silva Amorim, Vanessa Saad Mariano Acunã.