Após vitória, Abe promete focar Coreia do Norte e envelhecimento da população

O primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe, prometeu nesta segunda-feira lidar com as duas crises nacionais do país, que são a ameaça militar da Coreia do Norte e o envelhecimento da população japonesa.

Abe, que falou em coletiva de imprensa que se seguiu à retumbante vitória de sua coalizão governista na eleição parlamentar de ontem, disse que buscará "forte diplomacia" para pressionar o regime norte-coreano a suspender seu programa de desenvolvimento de armas nucleares e de mísseis.

Abe declarou também que o resultado da eleição de domingo na câmara baixa do Parlamento demonstrou "forte apoio" e agradeceu o povo japonês por dar seu aval a estabilidade e às políticas do governo.

Abe prometeu ainda um amplo pacote até o fim do ano para enfrentar os desafios demográficos do Japão, incluindo investimentos em educação, ganhos de produtividade e reformas no sistema previdenciário. Fonte: Associated Press.