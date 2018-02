Após vistoria, vereadores e deputado elogiam obras do Governo do Estado em Dourados

O vereador Alan Guedes destacou os benefícios do recapeamento - Divulgação

Parlamentares vistoriaram e aprovaram nesta sexta-feira (2) o recapeamento de 32 quilômetros das avenidas Marcelino Pires, Weimar Gonçalves Torres e Joaquim Teixeira Alves, em Dourados – a 230 quilômetros da Capital. Executadas 100% pelo Governo de Mato Grosso do Sul, as obras foram visitadas pelo deputado federal Geraldo Resende e pelos vereadores de Dourados Madson Valente, Sérgio Nogueira, Alan Guedes e Olavo Sul.

Resende disse que o governador Reinaldo Azambuja honrou o compromisso que fez com a classe política de Dourados. “O Governo do Estado tem mais de 10 obras em andamento em Dourados neste momento e é assim, com trabalho, que ele demonstra carinho e respeito pela população. Só nos resta agradecer por essa tão importante parceria por nossa cidade”, disse. Ele ressaltou ainda o papel dos deputados estaduais que também estiveram a frente do movimento em prol das avenidas como Zé Teixeira, José Carlos Barbosa, Renato Câmara e Geoge Takimoto.

O vereador Madson Valente afirmou que o recapeamento das avenidas é uma obra emblemática para Dourados, resultado da união de esforços. “Nós agradecemos a sensibilidade do governador que desde o primeiro momento, em 2013, se sensibilizou com o pedido da classe política e hoje torna realidade esse anseio da população. Os recursos são 100% do Governo do Estado, o que demonstra o valor que o governador Reinaldo Azambuja dá para a nossa gente”, disse.

Para Sérgio Nogueira, Dourados vive um momento especial. “Nós temos que agradecer o Governo do Estado que assumiu o compromisso com a classe política de Dourados e desde então tem feito todos os encaminhamentos para a execução da obra”.

O vereador Alan Guedes destacou os benefícios do recapeamento. “Graças aos recursos de fonte própria do Estado, as principais avenidas de Dourados serão revitalizadas e a população poderá usufruir de um asfalto de mais qualidade. Por isso agradecemos ao governador e a todas as autoridades que se mobilizaram para que esse investimento chegasse a nossa cidade”, disse.

Olavo Sul afirmou que a obra era muito esperada pela população. “Eu fico muito feliz por estar aqui representando a população e comemorando essa obra que será muito importante para o desenvolvimento de nossa cidade”.

Coordenador regional do Estado, Valdenir Machado, agradeceu a toda a classe política que se mobilizou e reforçou o compromisso do governador pela cidade. “O governador fez esse compromisso com Dourados e está cumprindo na sua totalidade. Esse trabalho é 100% do Governo de Mato Grosso do Sul, na figura do governador Reinaldo Azambuja, que tem um carinho muito grande por Dourados”, ressaltou.

Empresários

A revitalização da avenida Weimar Torres animou empresários tradicionais do município que há anos aguardavam essa obra. É o caso do empresário Akira Oshiro. “Esse trecho era todo esburacado e danificado, cheio de remendos e que causava vários acidentes principalmente com ciclistas e motociclistas. Espero que a partir de agora a população possa trafegar com mais tranquilidade por esse trecho”, disse.

Ao todo são R$ 36 milhões somente na revitalização dessas vias, sem mencionar convênio com a Prefeitura para reparos emergenciais. “Esse ‘up’ que o Governo do Estado está dando, injetando esse dinheiro, ajudando o município nesse recapeamento, vai ser muito importante para Dourados”, destacou o empresário Osmar Caires.

O também empresário Nelson Eduardo Brant lembrou recentemente a importância comercial da via. “Todo mundo que entra em Dourados passa por essa avenida. E ela também é de suma importância para a atividade comercial da cidade, todo o comércio está envolvido com a avenida Marcelino Pires. O recapeamento dela é algo aguardado há muito tempo pelos comerciantes e por toda a população de Dourados, então, eu acho que vai ser uma obra muito importante”, finalizou.