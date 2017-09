Após teste nuclear de Pyongyang, EUA alertam para resposta militar esmagadora

Após o teste nuclear conduzido pela Coreia do Norte, nesta madrugada, o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Jim Mattis, disse hoje que "qualquer ameaça aos EUA ou aos seus aliados "terão resposta militar massiva e esmagadora".

Mattis falou na Casa Branca, na sequência de uma reunião com o presidente, Donald Trump, e assessores de segurança nacional. Ele afirmou que Washington não está produrando a "aniquilação total" da Coreia do Norte, mas disse que tem "muitas opções".

A Coréia do Norte considerou o teste subterrâneo do que chamou de bomba de hidrogênio um "perfeito sucesso". Esse foi o sexto e mais poderoso teste nuclear da Coreia do Norte desde 2006. Fonte: Associated Press.

