Após terremoto, furacão Katia atinge México e mata ao menos duas pessoas

Ao menos duas pessoas morreram no estado de Veracruz, no México, com a chegada do furacão Katia durante à noite, informou neste sábado o governador do estado, Miguel Angel Yunes.

De acordo com Yunes, as duas pessoas morreram em um deslizamento de terra em uma região montanhosa que é conhecida pelas inundações e deslizamentos mortais.

O governador informou ainda que não houve relatos de grandes danos, embora

ele disse que alguns rios haviam subido ao estágio próximo da inundação.

O dano mais leve até agora é uma boa notícia para as autoridades que estão lidando com os destroços causados pelo terremoto de 8,1 graus que atingiu o país na sexta-feira e matou ao menos 63 pessoas.

Yunes disse que 2.886 pessoas foram retiradas de suas casas em todo o estado. Fonte: Associated Press

Veja Também

Comentários